Le premier match de présaison joué en Australie devant 3 556 spectateurs

Championnat en expansion ces dernières années, la National Basketball League a démarré sa présaison ce vendredi 13 novembre avec la rencontre entre les Adelaïde 36ers et les Brisbane Bullets, remportés par les 36ers 93 à 75. Une rencontre à laquelle ont pu assister devant 3 556 fans selon le journaliste local Olgun Uluc. Après un confinement très long qui s'est terminé récemment à Melbourne, la NBL s'apprête à vivre sa 43e saison.

Les salaires en baisse

Pour cet exercice particulier, les salaires ont été réduits. Un joueur touchant 79 000 dollars australiens (48 500 euros) la saison se verra attribué le salaire minimum (58 584 dollars australiens, soit 36 000 euros). Pour les contrats de 80 000 (49 000 euros) et 99 000 (61 000 euros) dollars australiens, une baisse de 27,5% sera appliqué. Enfin, pour les salaires de plus de 200 000 dollars autraliens, la baisse pourra monter jusqu'à -50% !

Le nombre de joueurs étrangers est passé de trois à deux par équipe et les clubs doivent composer avec un minimum de 10 joueurs professionnels (plus un jeune) contre 11 en 2019-2020. A noter qu'après l'intégration de South East Melbourne Phoenix en 2019, une 10e équipe intégrera la BBL en 2021-2022 : les Tasmania JackJumpers, club de la plus grande ville de Tasmanie, Hobart.

