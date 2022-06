Le Real Madrid, première équipe qualifiée pour les finales de Liga Endesa

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : ACB Photo

Dans les demi-finales des playoffs de Liga Endesa, le Real Madrid n'aura laissé aucune chance à Baskonia, remportant la série 3 manches à 0. Ce mardi soir, la victoire 85-77 à la Fernando Buesa Arena de Baskonia a scellé le sort de cette série.

Malgré l'absence de Pablo Laso, les Madrilènes ont fait preuve de sérieux dès le premier quart-temps en prenant le dessus 25-14. Ils se sont ensuite fait rattraper dans le deuxième quart avant de définitivement reprendre la main sur le match à la fin du troisième quart (66-53), grâce à 4 joueurs à 14 points ou plus : Walter Tavares (23 points), Adam Hanga (18 points), Gabriel Deck (17 points) et Fabien Causeur avec 14 points à 5/12 aux tirs et 7 rebonds en 29 minutes. Vincent Poirier a lui inscrit 8 points à 4/5 aux tirs et pris 3 rebonds en 9 minutes tandis que Guerschon Yabusele a été moins en réussite (2 points à 0/5 aux tirs et 2/2 aux lancers-francs) mais complet (4 rebonds et 3 passes décisives en 24 minutes).

Reste à savoir qui de Barcelone ou de la Joventut sera leur adversaire en finale. Les deux équipes se tiennent pour l'instant à 1-1 dans leur série. Le match 3 à lieu ce mercredi soir à partir de 21 heures, il sera à suivre sur MCS Basket.

