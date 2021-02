Le Real Madrid et Tenerife en demi-finale de la Copa Del Rey

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Real Madrid

La Copa del Rey 2021 a démarré ce jeudi à Madrid. L'équipe locale, le Real, a battu Valence 85 à 74 dans le deuxième quart de finale. L'équipe de Pablo Laso a fait la course en tête avec 23 points de Gabriel Deck et Trey Thompkins. Fabien Causeur a joué 4 points et 4 rebonds en 19 minutes. En face, Louis Labeyrie a lui cumulé 2 points à 1/3 aux tirs et 7 rebonds en 27 minutes.

En demi-finale, le Real Madrid affrontera Tenerife samedi. L'équipe canarienne a pris le dessus sur Burgos (87-76) dans l'autre quart de finale de ce jeudi. Là aussi, l'équipe de Txus Vidorreta a fait la course en tête, avec notamment une très grosse adresse à 3-points (13/26).

Ce vendredi, Baskonia défiera la Joventut Badalone et le FC Barcelone se retrouvera face à Malaga dans les deux derniers quarts de finale.