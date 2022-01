Le Real Madrid facile contre Saragosse avec un excellent Vincent Poirier

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : acb Photo A Villalba

Walter Taveres testé positif à la COVID-19, Vincent Poirier a été responsabilisé ce dimanche face à Saragosse. Et le Real Madrid, avec le pivot français dans le cinq, a vite pris le large (28-7 au bout du premier quart-temps) pour finalement s'imposer de 25 points (94-69). Le Francilien a cumulé 19 points à 7/8 aux tirs, 6 rebonds et 2 contres pour 29 d'évaluation en 27 minutes. Il a logiquement été élu MVP de la rencontre. Ses compatriotes Thomas Heurtel (2 points à 1/3 et 6 passes décisives en 11 minutes) et Guerschon Yabusele ont été moins responsabilisés, ce dernier notamment après avoir joué 27 minutes deux jours plus tôt contre Baskonia en EuroLeague, mais aussi parce qu'Anthony Randolph revient petit à petit que Trey Thompkins a repris la compétition cette semaine. Toutefois, le poste 4 français a été très efficace (10 points à 3/4 en 13 minutes). Autrement, Fabien Causeur ne faisait pas partie des 12 joueurs inscrits sur la feuille de match.

Retour sur son match en vidéo :

Le Real Madrid est bien installé en tête de la Liga Endesa avec 16 victoires en 17 matches. A noter qu'à la quatrième place on trouve la belle surprise Manresa (10 victoires, 6 défaites). Après avoir gagné à Barcelone dimanche dernier, les Catalans ont battu Grande-Canarie 91 à 72 de dimanche. Ismaël Bako (14 points à 5/6 et 5 rebonds pour 21 d'évaluation en 21 minutes) a encore été efficace. Sylvain Francisco a lui fini à 8 points à 4/10 et 3 passes décisives en 21 minutes.