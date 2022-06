Le Real Madrid prend une option pour la finale de Liga Endesa

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Acb PhotoV Carretero

Après avoir écarté Baskonia lors du match 1, le Real Madrid avait rendez-vous au Wizink Center pour le match 2 en même temps que Jaycee Carroll, à qui un hommage a été rendu. Une nouvelle fois, les hommes de Pablo Laso n'ont pas tremblé et se sont imposés 83-71. Après une première mi-temps moins serrée qu'au match 1 (40-30), Fabien Causeur et sa bande sont montés d'un cran dans le troisième quart et ont tout de suite fait un premier gros écart avant le money-time (66-45). Moment qu'à choisi Adam Hanga pour lancer son show et faire plonger Baskonia qui se sera finalement remis dans le droit chemin en remontant au score mais en vain. Les Madrilènes empochent un nouveau succès et mènent 2-0 dans la série.

À la marque, nos français sont restés relativement discret. Fabien Causeur a compilé 2 points, 3 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions pour 4 d'évaluation, Guershon Yabusele a 5 points, 4 rebonds et 4 contres pour 9 d'évaluation, Vincent Poirier a quant à lui tourné à 6 points et 7 rebonds tandis que Thomas Heurtel est sorti du placard et a joué un peu plus de 3 minutes hier soir.