Le Real Madrid rebondit à Malaga avec le duo Heurtel-Causeur comme MVP

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : ACB Photo M Pozo

Le Real Madrid relève difficilement la tête après son non-match, perdu vendredi 86 à 68 contre le rival barcelonais en EuroLeague. Le match a été marqué par l'écart considérable imposé par le Barça d'entrée (2-24). Dans un état d'esprit revanchard, les Madrilènes se sont imposés de justesse (92-91) à Malaga. Ce succès permet à Madrid de conforter sa place de leader de Liga Endensa, juste avant la Copa del Rey. Les Français Fabien Causeur et Thomas Heurtel se sont distingués en inscrivant 16 points chacun dans la rencontre.

Un match on ne peut plus serré : voilà comment définir la rencontre entre Malaga et le Real Madrid. Devant de 2 points à la fin du premier quart-temps (23-25) et à la mi-temps (45-47), le Real Madrid n'avait toujours pas fait la différence à la fin du troisième quart-temps (65-65) avant de s'imposer sur la plus petite des marges (92-91). Deux jours après leur contre-performance en EuroLeague face à leur rival de toujours, le FC Barcelone, les hommes de Pablo Laso se devaient de réagir rapidement. D'autant plus que Madrid restait sur deux défaites consécutives en EuroLeague et doit désormais partager sa place de leader avec le Barça (20 victoires - 5 défaites pour les deux clubs espagnols).

Au sein de cette rencontre très disputée, les "quatre fantastiques" ont joué et se sont bien repris après être passés à côté vendredi. Fabien Causeur (16 points à 6/9 aux tirs et 5 rebonds pour 17 d'évaluation en 25 minutes) et Thomas Heurtel (16 points à 6/9, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 18 d'évaluation en 19 minutes) ont fait parler leurs talents pour inscrire 32 points à eux deux. Vincent Poirier (11 points à 4/6 et 3 rebonds pour 16 d'évaluation en 17 minutes) a bien aidé tandis que Guerschon Yabusele a été moins en réussite (7 points à 2/5 et 2 rebonds pour 6 d'évaluation en 20 minutes). Combatif, Malaga l'a été à l'image de Dario Brizuela et ses 18 points.

Encore en rôdage après la venue de son nouvel entraîneur Ibon Navarro en provenance d'Andorre, Malaga, qui espère remonter au classement (13e avec 7 victoires en 19 matches), tient peut-être là un match sur lequel s'appuyer. Auteur d'une saison mitigée (11,3 points à 47,3% de réussite aux tirs, dont 38,2% à 3-points, 2,6 rebonds et 1,7 passe décisive en 25 minutes) au vue des performances collectives de l'équipe andalouse, Axel Bouteille n'a pas pesé dimanche (7 points à 3/6 aux tirs et 2 rebonds en 15 minutes).

Le Real Madrid termine sa difficile semaine et conforte sa place de leader avec 17 victoires pour 4 défaites. Cependant, une nouvelle est venue entacher ce résultat : la rupture des ligaments croisés de Carlos Alocen, qui manquera ainsi la fin de la saison et l'EuroBasket 2022 avec l'Espagne. Quoi qu'il en soit, l'équipe de Pablo Laso devra rebondir afin d'aller chercher la Copa del Rey, qui se déroule cette semaine.