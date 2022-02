Le Real Madrid retrouvera le FC Barcelone en finale de la Copa del Rey

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : acb Photo Emilio Cobos

Le Real Madrid va tenter de s'imposer pour la première fois de la saison contre le FC Barcelone en match officiel ce dimanche en finale de la Copa del Rey, à Grenade. Les Madrilènes et les Barcelonais se sont qualifiés sans difficulté pour la finale, en éliminant respectivement Tenerife (94-74) et Murcie (103-90).

Le quatuor français du Real Madrid s'est montré productif : 12 points à 5/8 aux tirs, 3 rebonds et 7 passes décisives pour 17 d'évaluation en 22 minutes pour Thomas Heurtel, 5 points à 2/5 et 2 rebonds en 19 minutes pour Fabien Causeur, 12 points à 5/7, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 15 d'évaluation en 21 minutes pour Vincent Poirier et 5 points à 2/4, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 14 d'évaluation en 22 minutes pour Guerschon Yabusele.

Humilié la semaine dernière en EuroLeague face à ce même FC Barcelone, le Real Madrid aura à coeur de prendre sa revanche neuf jours plus tard face au tenant du titre de la compétition.