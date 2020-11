Le Real Madrid s'en sort de justesse à Bilbao, Jonathan Rousselle en forme

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : RMBaloncesto

Invaincu après 8 journées de championnat, le Real Madrid a bien failli tomber pour la première fois de la saison de Liga Endesa mercredi soir à Bilbao. Le club de la capitale espagnole menait de 17 points (27-44) dans le deuxième quart-temps.

Mais les locaux sont revenus petit à petit, notamment grâce à leur meneur français Jonathan Rousselle (16 points à 6/10 aux tirs, 4 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 16 d'évaluation en 26 minutes), auteur d'un gros panier avec la faute contre le meilleur défenseur en titre de l'EuroLeague, Walter Tavares. Les Basques ont ainsi marqué 31 points dans le troisième quart-temps, contre 14 encaissés !

Jonathan Rousselle in forty seconds pic.twitter.com/TSG1fmxNX0 — RETAbet Bilbao Basket (@CDBILBAOBASKET) November 5, 2020

Passablement énervé, l'entraîneur madrilène Pablo Laso a décidé d'envoyer Facu Campazzo sur le terrain alors que celui-ci n'avait pas encore joué. A l'expérience et avec l'adresse des vétérans Trey Thompkins (16 points et 6 rebonds) et Sergio Llull (14 points), le Real Madrid s'en est finalement sorti (83-85) pour signer sa neuvième victoire de la saison en autant de matchs de Liga Endesa. Mais comme dimanche contre Valence, les coéquipiers de Fabien Causeur, toujours absent, se sont trop relâchés après un très bon début de rencontre.