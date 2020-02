Le Real Madrid s'impose facilement contre Malaga en finale de la Copa del Rey

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : ACB

Battu sur le fil par le FC Barcelone en finale des deux dernières Copas del Rey, le Real Madrid avait à coeur de retrouver la victoire dans cette compétition. A Malaga, la formation de Pablo Laso n'a pas fait qu'une bouchée de l'équipe locale (95-68, 126 à 62 d'évaluation collective) en finale ce dimanche en début de soirée.

Les coéquipiers de Fabien Causeur (5 points à 1/6, 1 rebond et 1 passe décisive pour 3 d'évaluation en 11 minutes) ont vite pris le large (26-13 au bout du premier quart-temps) grâce notamment à un Faccundo Campazzo encore dominateur (13 points à 4/8, 4 rebonds et 13 passes décisives pour 29 d'évaluation en 33 minutes). L'Argentin a été élu MVP de la compétition (27,3 d'évaluation en moyenne). En Espagne depuis sept saisons avec Vitoria et le Real Madrid, le Breton remporte la Copa del Rey pour la première fois de sa carrière. Du côté Andalou, Axel Toupane, titulaire, a été discret (2 points à 1/2 en 7 minutes).

Le Real Madrid va désormais s'atteler à conserver son titre de champion d'Espagne et revenir en finale de l'EuroLeague. Pour la gagner, bien évidemment.