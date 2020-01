Le Real Madrid s'intéresse à Axel Bouteille

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Bilbao Basket

Quatrième meilleur marqueur de Liga Endesa (18,2 points par match) au sein de l'équipe surprise du championnat, l'ailier français Axel Bouteille séduit de nombreux grands clubs européens. Le scoreur varois attire notamment l'intérêt de l'un des plus grands clubs du Vieux Continent, le Real Madrid. Le journal As a confirmé que le club madrilène était intéressé par l'ancien joueur de l'Elan Chalon et du Limoges CSP, confirmant ainsi les informations de Defensa Central.



Le Real Madrid cherche un shooteur de gros calibre afin d'anticiper la probable retraite de Jaycee Carroll à l'issue de la saison 2019/20. Si Klemen Prepelic, prêté à Badalone où il cartonne, pourrait reprendre en partie ce rôle, Bouteille, si efficace derrière l'arc cette saison (51,2% à 3-points en Liga Endesa), semble correspondre parfaitement aux attentes. Surtout qu'à 24 ans il possède une vraie marge de progression.