Le secrétaire d'Etat Mike Pompeo appelle les ressortissants américains à revenir au pays

À L'ÉTRANGER

Crédit photo :

Alors que de nombreux joueurs et joueuses américain.es sont encore en France en attente des décisions à venir de la Ligue Nationale de Basket et de la Ligue Féminine de Basket sur la suite de la saison 2019/20, actuellement suspendu à cause du coronavirus, le secrétaire d'État des États-Unis, soit le chef du département d'État chargé des Affaires étrangères, Mike Pompeo, a déclaré au média britannique The Independant qu'il invitait les ressortissants étasunien.nes à revenir sur le territoire. "Nous ne savons pas encore combien de temps les vols long courriers commerciaux vont être maintenus", a-t-il expliqué, en disant qu'il n'était pas sûr que l'Etat américain affrete des vols charters pour rapatrier ses ressortissants.

Ces derniers jours, après l'annonce de la prolongation du confinement, plusieurs américains encore en France sont rentrés aux Etats-Unis, comme Michael Stockton (Cholet) ou Cliff Alexander (Le Mans).