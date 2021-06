Le Sénégal forfait pour le TQO de Belgrade

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Décidément, la COVID-19 transforme bien des compétitions. Le Tournoi de Qualification Olympique de Belgrade se jouera sans la sélection sénégalaise. Quatre de ses membres ayant été testés positifs en Allemagne, où se déroule leur préparation, l'équipe de Boniface N'Dong est forfait pour l'événement.

Présentes dans le groupe du Sénégal, les équipes d'Italie et de Porto-Rico sont assurées et jouer les demi-finales. Elles croiseront ensuite les deux premiers de l'autre groupe composé de la Serbie, les Philippines et la République dominicaine.