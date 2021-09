Le Sénégal médaillé de bronze à l'AfroBasket 2021

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Battu par la Côte d'Ivoire en demi-finales ce samedi, le Sénégal a réussi à se ressaisir le lendemain pour venir à bout du Cap-Vert (86-73) dans la petite finale et ainsi décrocher la médaille de bronze. C'est au retour des vestiaires, en s'appuyant sur un Gorgui Dieng dominant (30 points à 10/18 aux tirs, 12 rebonds et 5 passes décisives pour 35 d'évaluation en 25 minutes), que la sélection de Boniface Ndong a pris le le large. Derrière, les "Lions" n'ont plus jamais été rejoints par Walter Tavares (18 points à 6/9 aux tirs et 14 rebonds pour 26 d'évaluation en 35 minutes) et les siens. Comme en 2013 et 2017, le Sénégal, troisième nation la plus titrée de l'histoire de l'AfroBasket, finit donc en bronze.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Youssou Ndoye (11 points et 5 rebonds pour 13 d'évaluation en 15 minutes), Ibrahima Fall Faye (6 minutes de jeu) & co vont maintenant pouvoir rejoindre leur club pour préparer la saison à venir.

A noter que la finale entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire a débuté à 17 heures, heure française.