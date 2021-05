Le tableau de playoffs de la Liga Endesa dévoilé, 6 Français joueront les phases finales

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Liga Endesa

La saison régulière de la Liga Endesa s'est terminée ce dimanche. Le tableau des playoffs est connu. Dans ces séries, on retrouve 6 joueurs français engagés. Les séries commenceront le 31 mai.

Le leader de la saison, le Real Madrid, affrontera Las Palmas Gran Canaria. Fabien Causeur et Vincent Poirier, les deux Madrilènes, affronteront leur compatriote Andrew Albicy.

Dans le choc opposant Valence à Vitoria-Gasteiz, un duel dans le match opposera Louis Labeyrie à Youssoupha Fall. L'ancien joueur de Fos, Hyères/Toulon, Paris/Levallois et Strasbourg tourne à 9,3 points et 4,3 rebonds tandis que l'ancien Manceau et Strasbourgeois vaut 6,1 points et 3,9 rebonds.

Le FC Barcelone de Léo Westermann, qui n'a pas beaucoup joué cette année, va défier Badalone pour un derby catalan prometteur.

Enfin, dans ce dernier quart de finale qui semble ouvert, Tenerife affrontera le San Pablo Burgos, double vainqueur en titre de la Basket Champions League.