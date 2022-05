Le tableau des playoffs de Liga Endesa connu, sept Français en lice

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : ACB Photo J Alberch

La saison régulière terminée, avec notamment les relégations d'Andorre et Burgos, on connaît le tableau des playoffs. Leader de la saison régulière avec 27 victoires en 34 matches, le FC Barcelone affrontera Gran Canaria. Andrew Albicy aura fort à faire face à Nick Calathes, Nicolas Laprovittola & co.

Le meneur sera l'un des six Français à jouer les playoffs, sept si l'on compte Thomas Heurtel qui n'a plus joué depuis début avril. Le Real Madrid (2e) et son quatuor français sera opposé à la surprise Manresa qui a finalement glissé à la septième place (20 victoires et 14 défaites) après sa formidable campagne en saison régulière. Le vainqueur de cette série croisera avec celui du quart opposant Valence (3e) et Louis Labeyrie à Baskonia (6e).

Le Barça, s'il vient à écarter Gran Canaria, pourrait se retrouver face à son voisin de Badalone (4e), qui défiera Tenerife (5e).