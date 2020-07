Le TBT remporté par les anciens de Marquette sur un buzzer beater de Travis Diener

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : TBT

Par Simon Vic,

Tournoi estival de référence aux Etats-Unis, la septième édition du TBT ("The Basketball Tournament") a bien pu se tenir. Mard soir, la finale a opposé les Golden Eagles (les anciens joueurs de Marquette) et notamment les anciens LNBers Maurice Acker, Dwight Buycks et Jarvis Williams aux Sideline Cancer de Jamel Artis, ailier des Metropolitans de Boulogne-Levallois en 2019/20. Ce sont les Golden Eagles qui l'ont emporté sur un panier à 3-points de l'international italien Travis Diener, qui a d'ailleurs marqué là son seul 3-points du match.

TRAVIS DIENER FOR $1 MILLION!!!!!!!!!!!



The @GoldenEaglesTBT are your TBT 2020 CHAMPIONS pic.twitter.com/rFQj9kEBFG — TBT (@thetournament) July 15, 2020

Ce tournoi de 5 contre 5 oppose 24 équipes sur des matchs à élimination directe. La dotation d'un million de dollars est exclusivement réservée à l’équipe qui remporte le trophée.

L’an dernier, pour l’édition 2019 du TBT, c’est l’équipe Carmen’s Crew, rassemblant des anciens de l’université de l’Ohio State et emmenée par l’actuel joueur de l'ASVEL David Lighty et par l’ancien de la Roca Team Aaron Craft, qui avait remporté le titre et le million de dollars. Cette année, l’équipe des Carmen’s Crew n’aura pas fait honneur à son statut de championne en titre puisqu’elle s’est fait sortir dès son premier match.

Le TBT, c’est aussi l’occasion de voir à l’œuvre de beaux noms du basketball international. Lors de cette édition 2020, le double médaillé d’or aux Jeux Olympiques Chris Paul s’est chargé de coacher une équipe, la CP3 Team, dans laquelle figurait l’ancien arrière de Pau-Lacq-Orthez C.J. Harris. CP3 n’aura pas eu autant de succès en tant que coach puisque son équipe n’a passé qu’un tour lors du tournoi. Sur le papier, la Team Hines faisait rêver, puisque Nick Calathes, la légende du Panathinaïkos qui a récemment signé au FC Barcelone, Kyle Hines ainsi que l’ancien joueur des San Antonio Spurs Brandon Paul figuraient dans l'effectif. Mais les deux compères n’auront pas foulé le parquet lors du premier match et leur équipe s’est fait sortir par les finalistes, les Sideline Cancer.

D’autres grands noms figuraient dans les rosters des différentes équipes comme Joe Johnson (7 All-Star Game à son compteur et une médaille de bronze au championnat du monde 2006 avec Team USA), l’Américain naturalisé ukrainien et ancien du Limoges CSP Pooh Jeter, DeShaun Thomas qui après avoir joué à la JSF Nanterre enchaine les clubs d’EuroLeague.

Une quarantaine de joueurs ayant foulés les parquets de LNB étaient aussi présents lors de ce tournoi, certains évoluant encore en France en 2019/20 ou 2020/21, parmi lesquels Jamel Artis (Boulogne-Levallois), David Lighty (Lyon-Villeurbanne), Khalif Whyatt (Châlons-Reims), Vitto Brown (Le Mans), Jaron Johnson (Dijon) ou encore Marquez Haynes (Paris).