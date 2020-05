Le tournoi final de la BBL aura lieu à Munich

Comme expliqué, dix clubs de BBL ont choisi de finir la saison sur un tournoi final en juin prochain. Restait à savoir où. Quatre clubs se sont portés candidats : Berlin, Bonn, Francfort-sur-le-Main et Munich. Ce lundi 4 mai, lors d'une réunion en viso-conférence, c’est la ville de Munich qui a été choisie pour accueillir le tournoi qui se déroulera sur trois semaines et à huis clos, bien entendu. Alors que bon nombre de championnats ne reprendront pas, la BBL s'organise pour finir la saison sur les terrains, même si cela reste soumis à la validation des autorités sanitaires.

Selon le directeur sportif du Bayern Munich, Marko Pesic, la reprise du championnat de basket n’est pas plus risquée que celle du football, déjà actée :

« Je ne sais pas pourquoi ce serait plus dangereux dans une salle que dans le football. Nous avons choisi un concept dans lequel nous pouvons avoir toutes les équipes en un seul endroit, avoir un hôtel exclusif pour toutes les équipes. Bien sûr, les joueurs demandent : qu’est-ce qui peut m’arriver, quel est le risque, etc. Jusqu’à présent, je n’ai pas eu de soucis majeurs concernant nos joueurs car bien sûr ils nous font confiance. Nous serions fous si nous faisions courir des risques à nos joueurs et à nous tous. »