Le trio français du Real Madrid brille pour l'entame des playoffs

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : acb Photo P Castillo

On se demandait comment le Real Madrid se remettrait de sa défaite d'un point en finale de l'EuroLeague, samedi dernier à Belgrade. Eh bien quatre jours plus tard, les joueurs de Pablo Laso ont bien lancé leurs playoffs 2022 avec une large victoire contre Manresa (93-76) dans le match aller des quarts de finale de playoffs. Ce succès a été marqué par la performance des trois joueurs français de l'effectif madrilène. Fabien Causeur a cumulé 17 points à 5/9 aux tirs et 8 rebonds pour 23 d'évaluation en 22 minutes. Vincent Poirier a lui fini à 12 points à 4/7 et 9 rebonds pour 21 d'évaluation en 20 minutes. Enfin, Guershon Yabusele a été complet avec 15 points à 5/10, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 18 minutes en 23 minutes. En face, Sylvain Francisco a marqué 12 points à 5/12 en 17 minutes. Le Real Madrid tentera maintenant de clôturer la série en s'imposant à Manresa samedi après-midi pour le match retour.