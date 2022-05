Le Zalgiris Kaunas en danger dans les demi-finales des playoffs lituaniens

Depuis la création du championnat lituanien (LKL) en 1993, seules deux équipes ont connu la gloire en remportant le titre : le Zalgiris Kaunas et le Rytas Vilnius, anciennement Lietuvos Rytas. Et sur les 27 ans de compétition, le Zalgiris Kaunas est allé 27 fois en finale et l'a remporté 23 fois. Une domination invraisembable qui pourrait bien prendre fin cette année.

En effet, les hommes de Kazys Maksvytis se retrouvent menés (2 victoires à 1) en demi-finales face au KK Lietkabelis. Une méforme qui s'est également traduite lors des quart de finales, difficilement remportés 3 à 2 face au Klaipedos Neptunas, septième du championnat. Mais dans ce premier tour, jamais le Zalgiris ne s'est retrouvé mené, remportant l'ensemble de ses matches à domicile. Suite à leur défaite de ce jeudi (69-73), avec 8 points et 4 rebond en 16 minutes de Joffrey Lauvergne, c'est une tout autre histoire puisque les Blanc et Vert devront s'imposer à l'extérieur s'ils souhaitent survivre et retourner à la Zalgirio Arena pour un match décisif. Le format des playoffs lituaniens se jouant au meilleur des 5 matches lors des demi-finales met donc en danger la dynastie du club le plus dominant de l'histoire de son pays.

De son côté, si le KK Lietkabelis venait à remporter cette série, le club participerait à la deuxième finale de son histoire, la première remontant à 2017, où il s'était incliné 4 à 1 face au Zalgiris. Le match 4 aura lieu ce samedi à 16 heures 20.

I know everyone was probably focused on EuroLeague, but @bczalgiris just fell at home against Lietkabelis and is down 2-1 in the Semifinal series



In entire @betsafeLKL HISTORY (since 1993) Zalgiris has never failed to reach the finals.



Will this be the 1st time?