Le Zalgiris Kaunas remporte la King Mindaugas Cup, Joffrey Lauvergne de nouveau MVP

Le Zalgiris Kaunas s'est imposé 91-66 contre Lietkabelis dans un match à sens unique. Les Vert et Blanc remportent la King Mindaugas Cup pour la cinquième fois de son histoire. Créee en 2016, cette coupe rend homme à l'unique roi de Lituanie, Mindaugas. Le Zalgiris a toujours été en finale dans cette compétion pour un bilan de 5 victoires et 2 défaites. Joffrey Lauvergne a raflé le titre de meilleur joueur du match avec 19 points.

Le Zalgiris Kaunas a maîtrisé son sujet en étant devant dès le début du premier quart-temps (22-12) puis à la mi-temps (46-27) sans jamais laisser une once d'espoir au club de Panevezys. Dominants, les hommes de Jurij Zdovc l'ont également été au rebond avec 38 prises contre 23 pour son adversaire. Plus en réussite aux tirs, ils ont rentrés 37 de leurs 59 tentatives contre seulement 21/59 pour Lietkabelis.

Joffrey Lauvergne a réalisé un back-to-back en remportant son deuxième titre de MVP de KML avec 19 points inscrits à 8/10 aux tirs et 8 rebonds. Pour autant, le meilleur marqueur du match est l'Américain Josh Nebo avec 25 points à 11/12, 4 rebonds et une passe décisive.

Shining bright when it matters! Let’s give it up for the back-to-back King Mindaugas Cup MVP, @1JOLOLO! Panevezys