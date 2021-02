Le Zalgiris Kaunas remporte la King Mindaugas Kup, Joffrey Lauvergne MVP

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Zalgiris Kaunas

Pour la quatrième fois en six éditions et la deuxième fois de suite, le Zalgiris Kaunas a remporté la King Mindaugas Kup. L'équipe de Martin Schiller a battu en finale le Krepšinio Klubas Lietkabelis de

Panevėžys. Après un très bon départ, la formation kaunassienne s'est plus facilement imposée que ne le laisse penser le score final (76-69).

Après son énorme demi-finale, Joffrey Lauvergne a été efficace (11 points à 5/6 aux tirs, 4 rebonds et 4 balles perdues pour 12 d'évaluation en 25 minutes). Au point d'être élu MVP de cette édition. C'est son premier titre collectif et individuel avec le club lituanien.