Le Zénith Saint-Pétersbourg attend la réponse de Kevin Pangos concernant son avenir

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroLeague

Fraîchement éliminé par le FC Barcelone en quarts de finale d'EuroLeague, Kevin Pangos (1,85 m, 28 ans) pourrait bien quitter le club du Zénith Saint-Pétersbourg la saison prochaine. Le meneur canadien s'est montré dominant cette saison en VTB League tout comme en EuroLeague. Le Zénith a proposé une offre de prolongation de deux saisons de plus, selon EuroHoops.

Barcelone de nouveau sur ses rangs

L'ancien joueur de Gran Canaria, Kaunas et Barcelone n'a pas répondu à cette offre car il sait que de nombreux clubs vont vouloir le recruter durant l'intersaison. On parle notamment du Barca qui serait très intéressé pour un retour de Pangos en Catalogne, permettant de combler le départ du jeune Leandro Bolmaro en NBA. Le coach du FCB Sarunas Jasikevicius apprécie le Canadien depuis qu'ils collaboré ensemble à Kaunas. Pangos pourrait former un duo de meneur fantastique avec Nick Calathes et même un trio avec Léo Westermann, ce dernier étant sous contrat en 2021-2022.

Il sera évidemment l'un des plus gros joueurs de la free agency de l'EuroLeague cet été mais pourrait bien attirer des offres venues des Etats-Unis, en NBA. D'autres clubs comme l'Anadolu Efes seraient intéressés par l'ancien joueur de Gonzaga (NCAA).

A Saint-Pétersbourg, Pangos vaut cette saison 12,6 points à 43,7% de réussite aux tirs, 2,1 rebonds et 6,6 passes décisives par match toutes compétitions confondues.