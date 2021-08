Légende du basket belge, Ann Wauters (40 ans) met un terme à sa carrière professionnelle

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

« Cela fait mal. Nous étions ici pour être dans le top 8, on l’a fait, mais on voulait aller plus loin. Cela fait très mal. C’est beaucoup d’émotions. Ici pour moi, ça s’arrête. J’aurais voulu que cela s’arrête d’une autre manière, mais l’aventure a été fantastique, surtout d’avoir encore pu participer aux Jeux Olympiques. J’en suis très reconnaissante » a commenté avec émotion Ann Wauters, à l'issue de l'élimination de la Belgique face au Japon, en quart de finale du tournoi olympique et relayé par le quotidien Le Soir.

À 40 ans, la native de Saint-Nicolas, qui disputait ses tous premiers JO en carrière, a bouclé sa carrière sur une « dernière danse » malheureuse où elle espérait tant emmener son pays le plus loin possible à Tokyo même si son rôle était logiquement extrêmement réduit (4 minutes seulement face à Porto-Rico).

Pionnière du basket féminin belge, draftée en première position de la WNBA en 2000, Ann Wauters a alterné sa carrière entre les États-Unis et l'Europe, jouant pour les plus grandes écuries du Vieux Continent (CSKA Samara, CSKA Moscou, Iekaterinbourg, Valence, Galatasaray). Mais tout avait commencé pour elle à Valenciennes de 1998 à 2004. Dans le Nord, l'intérieure belge avait notamment remporté deux fois l'EuroLigue (sur 4 en carrière), quatre fois la Coupe de France et quatre fois le championnat de France. Elle était revenue dans l'Hexagone pour la saison 2014/15 sous les couleurs de Villeneuve-d'Ascq. Sans oublier un titre de WNBA en 2016 avec les Los Angeles Sparks. C'est d'ailleurs à partir de cette année-là que la joueuse originaire des Flandres est revenue en sélection après avoir longtemps décliné les invitations pour se consacrer à sa carrière en club. Dès cet instant, elle avait pour objectif de qualifer la Belgique pour le JO. Chose faite mais pas avec l'issue qu'elle espérait.

À 40 ans, la reine du basket belge tire sa révérence avec 131 sélections au compteur.