Légende vivante du basket lituanien, Mantas Kalnietis annonce sa retraite internationale

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Au cours d'une interview donnée à Basketnews, le meneur lituanien Mantas Kalnietis (1,96 m, 35 ans) a annoncé avoir pris la décision de mettre fin à sa carrière internationale. Plus jeune joueur à avoir participé à une compétition internationale avec l'équipe nationale A, lors de la Coupe du Monde 2006 au Japon, il a depuis vécu de grands moments avec la sélection lituanienne : la petite finale de la Coupe du Monde 2010, remportée contre la Serbie, l'EuroBasket 2011 à domicile (avec malheureusement pour lui une élimination en quarts de finale contre la Macédoine), les finales des Euros 2013 et 2015... Il n'a jamais manqué une compétition internationale, sauf quand une blessure l'a empêchée de participer à la Coupe du Monde 2014 en Espagne, lorsque la Lituanie a atteint les demi-finales.

Le champion de France 2019, avec l'ASVEL, a joué 95 matches en compétition officielle FIBA avec la Lituanie, ce qui fait de lui le quatrième joueur le plus capé de l'histoire de la sélection balte.

Rokas Jokubaitis en digne successeur

"J'ai pris cette décision à cause d'une saison difficile et d'une blessure, qui a changé la direction (de ma carrière). En fin de compte, il y a des gens qui vont me remplacer. Ce n'est pas comme avant quand nous n'avions aucun meneur", a-t-il justifié, pensant notamment à la jeune star montante du basketball lituanien, le joueur du FC Barcelone Rokas Jokubaitis.

Son dernier match avec la sélection lituanienne restera un échec, celui d'avoir perdu à domicile face à la Slovénie de Luka Doncic en finale du Tournoi de Qualification Olympique de Kaunas. Ce jour-là, l'actuel joueur du Zalgiris Kaunas a cumulé 14 points, 4 rebonds et 4 passes décisives.