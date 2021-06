Les 12 joueurs convoqués par Team USA pour les JO

Les noms des joueurs étaient tombés au compte-gouttes sur les comptes des différents insiders NBA. Cette fois, la liste officielle de la sélection étasunienne pour les Jeux olympiques de Tokyo est tombée. Finalement, il n'y aura pas de James Harden. Mais Kevin Durant est bien là. Il retrouvera d'autres stars, telles que Devin Booker ou Jayson Tatum. La sélection de Gregg Popovich sera favorite pour conserver l'or, glané lors des trois dernières olympiades (en 2008, 2012 et 2016). Elle commencera son tournoi par un match contre l'équipe de France, qui l'a sorti en quarts de finale de la Coupe du Monde 2019.

