Les 57 joueurs présélectionnés par Team USA pour les JO de Tokyo

Team USA a ajouté 15 noms dans sa liste de joueurs potentiels pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Ils rejoignent les 42 joueurs suivant déjà présélectionnés.

L'équipe nationale étasunienne a remporté les trois dernières olympiades, à Pékin, Londres et Rio. Rappelons que l'actuel sélectionneur est Gregg Popovich, qui est assisté par Steve Kerr, Lloyd Pierce et Jay Wright.

Tokyo Awaits.



57 athletes, including 16 Olympians, are #USABMNT finalists for the @Tokyo2020 Olympic Games



»» https://t.co/PeJ8XsZT6V pic.twitter.com/YjXzGtRHM7