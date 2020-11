Les anciens de l'ASVEL s'engagent : Davon Jefferson au Maccabi Haïfa, Cliff Hammonds à Nikaia

Coéquipiers à l'ASVEL en 2010/11, Davon Jefferson et Cliff Hammonds viennent ou s'apprêtent à trouver un club pour cette saison 2020/21.

Davon Jefferson (2,03 m, 34 ans), après une saison en Italie à Rome (15,6 points à 56,9% de réussite aux tirs, 8,3 rebonds et 2,1 passes décisives en 31 minutes), vient de signer pour le Maccabi Haïfa. Ce sera un retour pour lui dans le club où il a passé les deux premières saisons de sa carrière professionnelle, entre 2008 et 2010.

De son côté, Clifford Hammonds (1,90 m, 34 ans) devrait rester en Grèce. Joueur de Lemnos en 2019/20, celui qui a également fait une pige à Limoges en 2016/17 (six matchs) devrait cette fois porter les couleurs du Ionikos Nikaia selon le journaliste grec Alessio Teresi. En 2019/20, le meneur de jeu étasunien tournait à 5,4 points à 36,5%, 2,4 rebonds et 2,6 passes décisives en 27 minutes.

Former player of @peristeribc in 2009, Cliff Hammonds, is close to sign back in #esake with @IonikosBCHnc