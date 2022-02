Les Breakers d'Hugo Besson (17 points) giflés par Melbourne

À L'ÉTRANGER

Mieux depuis le début de l'année 2022 (4 victoires en 8 matches), les New Zealand Breakers ont vécu une très mauvaise soirée ce dimanche contre le leader de NBL, le Melbourne United (108-73).

En grande forme offensivement, Melbourne a inscrit 60 points en première mi-temps (60-33) et 48 dans la deuxième mi-temps (108-73). Ménes dès l'entame du match, les Breakers n'ont jamais existé dans la rencontre et ont subi un écart de 28 points dès le deuxième quart-temps (58-30, 19') avant de voir le rouleur compresseur australien creuser l'écart jusqu'à 40 points à la fin du troisième quart-temps (84-44).

Côté stastiques, les Australiens l'ont joué collectif avec 31 passes décisives contre seulement 11 pour les Breakers. Côté Melbourne, 7 joueurs ont inscrits plus de 10 points dans cette rencontre ! L'ancien joueur des Cleveland Cavaliers et Milwaukee Bucks Matthew Dellavoda a participé à ce festin offensif avec 5 points inscrits et 9 passes délivrées. Caleb Agada a fini meilleur marqueur avec 17 points à 5/10, 9 rebonds et 5 passes.

Chez les Breakers, le Français Hugo Besson a fini co-meilleur marqueur avec 17 points à 5/14 aux tirs, 5 rebonds et 3 passes tandis que Peyton Siva a planté 17 points à 6/12, 5 rebonds et 3 passes. Ousmane Dieng n'a pas joué.

Au classement, Melbourne United reste devant en comptant 1 match et 2 victoires d'avance sur le dauphin South East Melbourne tandis que les Breakers sont avant-derniers (4 victoires-10 défaites) mais 3 matchs d'avance par rapport au dernier Cairns Taipans (11 matchs, 3 victoires-8 défaites).