Les clubs de la Ligue adriatique comptent toujours finir la saison 2019/20

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : ABA League

Ce mercredi 22 avril, les clubs de Ligue adriatique ont échangé via téléconférence au sujet du futur du championnat. Et c’est de façon unanime que les clubs ont déclaré vouloir finir la saison 2019/20 sur les terrains, conformément aux recommandations des autorités sanitaires compétentes et des gouvernements locaux. Cependant, les clubs ont annoncé qu’ils envisageraient également des systèmes de « compétition alternative » potentielle, dans le cas où la situation actuelle s’améliore.