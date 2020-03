Les clubs de première division grecque s'entendent pour arrêter la saison

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Panathinaikos

Tout au long de la semaine passée, une petite vingtaine de ligues mineures situées en Europe de l'Est, du Nord et du Sud de l'Europe ont annoncé mettre fin à la saison 2019/20 à cause du coronavirus. La ligue grecque devrait être la première ligue considérée comme majeure à faire de même. Selon SNDA.gr, les 14 clubs composant la première division ainsi que le président de l'ESAKE Vangelis Galatsopoulos sont tombés d'accord pour stopper l'exercice en cours, suspendu depuis bientôt deux semaines.

Pour l'heure, aucun champion n'a été désigné. Cela doit être effectué dans les prochains jours, tout comme l'attribution des places en Coupe d'Europe ainsi que les éventuelles relégations. Mais surtout, c'est le vice-ministre des Sports, Lefteris Avgenakis, qui devra valider la décision de l'arrêt définitif du championnat.



Au moment où le championnat a été suspendu, le Panathinaikos Athènes était en tête avec 18 victoires en 20 matchs, devait l'AEK Athènes (16 victoires) et Peristeri (13 succès). A l'opposée, le PAOK Salonique était dernier (5 victoires) juste derrière l'Aris Salonique et le Panionios Athènes (6 succès).