Les dates du TQO 2021 masculin sont connus

Les Jeux olympiques de Tokyo décalés d'un an en raison de la pandémie du coronavirus, la Fédération internationale de basketball (FIBA) a également repoussé ses Tournois de Qualification Olympique masculins. La FIBA vient d'annoncer qu'ils auraient lieu du 29 juin au 4 juillet 2021, toujours à Victoria (Canada), Split (Croatie), Kaunas (Lituanie) et Belgrade (Serbie).

After discussions with the International Olympic Committee, FIBA has confirmed that the rescheduled men's FIBA Olympic Qualifying Tournaments will be played from June 29 to July 4, 2021. https://t.co/UfxKTI65XF