Les équipes russes privées de compétitions organisées par la FIBA

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Une journée après l'Euroleague, le couperet tombe à nouveau pour les clubs russes. Dans un communiqué, la FIBA annonce que les officiels et les clubs russes ne sont plus autorisés à participer à une compétition de la FIBA 5x5 et 3x3 et ce jusqu'à nouvel ordre selon la requête qui avait été faite par le CIO. De ce fait, les équipes qui jouent la BCL, la FIBA Europe Cup, l'Euroleague Women et l'Eurocup Women ne pourront plus participer.

L'instance internationale précise : "La FIBA communiquera toute autre décision prise par le Bureau central lors de sa réunion du 25 mars, ainsi que par les organes de la zone européenne de la FIBA dans les prochains jours."