Les Etats-Unis battus par le Mexique

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Partout dans le monde, les sélections nationales ont démarré les qualifications pour la Coupe du Monde 2023. En fin de semaine dernière, les Etats-Unis s'en sont sortis de peu contre Cuba (95-ç0). Mais ce lundi, les champions olympiques en titre ont cette fois perdu au Mexique (97-88). Malgré les efforts d'Isaiah Thomas (21 points à 7/11 aux tirs, 10 passes décisives et 6 balles perdues en 25 minutes), l'équipe de Jim Boylen a perdu pied dans le troisième quart-temps (31-12) à Chihuahua pour finalement s'incliner de 9 unités. L'ancien meneur de Limoges et des Metropolitans 92 Paul Stoll a terminé avec 18 points à 5/11 à 3-points, 5 rebonds et 11 passes décisives pour 27 d'évaluation en 37 minutes.

Au classement du groupe D du continent américain, le Mexique est en tête (2 victoires, 0 défaite) devant les Etats-Unis et Porto-Rico (1 victoire, 1 défaite) ainsi que Cuba (0 victoire, 2 défaites).