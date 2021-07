Les Etats-Unis et la Belgique qualifiés pour les quarts de finale

Après l'Espagne ce jeudi, deux nouvelles sélections ont validé leur ticket pour les quarts de finale du tournoi olympique de Tokyo : les Etats-Unis et la Belgique.

A défaut d'avoir impressionné, les sextuples championnes olympiques ont enchaîné une 51e victoire aux Jeux Olympiques en disposant d'une valeureuse sélection japonaise (86-69), ce vendredi, lors de leur deuxième match dans le groupe A. Surprises par la vitesse du jeu japonais dans le premier quart-temps (30-28), les coéquipières d'A'Ja Wilson (20 points à 9/15 de réussite aux tirs et 10 rebonds) ont haussé leur intensité défensive pour faire plier petit à petit les Nippones. Brenna Stewart a été particulièrement précieuse avec ses 15 points, 13 rebonds et 6 passes décisives.

Team USA affrontera l'Équipe de France lundi à 6h40, heure français, pour s'octroyer la première place du groupe B.

La Belgique, elle, n'en finit plus d'impressionner. Qualifiée pour la première fois aux Jeux Olympiques, la sélection entraînée par Philip Mestdagh a confirmé son excellent match face à l'Australie en étrillant Porto Rico (87-52). Les Cats ont survolé la première mi-temps (43-24), avant de dérouler en seconde période. L'intérieure d'Ekaterinbourg, Emma Meesseman (26 points à 11/18 aux tirs et 15 rebonds pour 41 d'évaluation en 31 minutes de jeu), a symbolisé l'écrasante domination aux rebonds des Belges (54 à 33).

