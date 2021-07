Les Etats-Unis et la Lettonie premières nations championnes olympiques du basket 3x3

Jour historique pour le basket 3x3. L'équipe féminine des Etats-Unis et l'équipe masculine de la Lettonie ont soulevé les premiers trophées olympiques de cette discipline dérivée du 5x5, introduite pour la première la fois à l'occasion des Jeux olympiques de Tokyo.

Impressionnantes depuis le début de la compétition, les Américaines ont dominé le Comité olympique russe (18-15) en finale. La grande Stéphanie Dolson (1,95 m) a dominé la raquette en inscrivant 7 points. Les coéquipières de Yulia Kozik sont revenues à 3 points dans le money-time (17-14). Avant de céder définitivement dans les dernières secondes, pénalisées par les nombreuses fautes commises. Quelques minutes avant ce match, la France a manqué l'occasion de ramener la médaille de bronze contre une solide sélection chinoise (16-14).

3x3 basketball is a lot of fun — it should stick around at the #Olympics. #USA women would get a chance to defend their #Gold, and #TeamUSA could try and get a qualifying men's team, too