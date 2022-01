Les explications de D.J. Strawberry sur sa signature en Égypte

L'annonce de son arrivée au Caire a secoué le microcosme orléanais ce matin. L'OLB avait-il été floué par D.J. Strawberry, un joueur pourtant toujours exemplaire ? Nos messages à l'ailier américain sont restés sans réponse. Mais La République du Centre a fait preuve de plus d'efficacité et a réussi à joindre le nouvel ailier de Zamalek afin de recueillir sa version des faits.

Il a révélé la raison qui l'a poussé à quitter le Loiret : sa femme est victime de sérieux problèmes de santé. Et s'il a accepté de partir en Égypte, ce n'est que parce que le contrat proposé est de très courte durée : deux semaines, afin de disputer la Coupe Intercontinentale FIBA du 11 au 13 février.

« J'ai d'abord décliné à cause de la situation avec ma femme », a-t-il dit, avant d'expliquer que son agent était revenu à la charge. « J'en ai parlé avec toute ma famille, et on est arrivé à la conclusion que c'était jouable pour deux semaines avec une certaine organisation. Mais je ne pouvais pas me permettre de rester loin pendant cinq ou six mois. »