Les Pays-Bas et les Etats-Unis sacrés champions paralympiques de basket-fauteuil

Les Néerlandaises ont été sacrées championnes paralympiques de basket-fauteuil après leur large succès en finale face aux Chinoises (50-31). Chez les hommes, les Etats-Unis ont dû s'employer pour venir à bout de valeureux Japonnais (64-60).

Un sacré historique pour les Pays-Bas

Après l’échec en finale à Atlanta en 1996 et deux demi-finales perdues en 2012 et en 2016, les Néerlandaises ont enfin gagné un titre paralympique. Portées par le duo Bo Kramer (15 points) - Jitske Visser (12 points), les Pays-Bas ont rapidement pris l'ascendant sur leurs adversaires directes. Une large victoire pour celles qui ont été sacrées championnes du monde en 2018 et championnes d'Europe en 2019.

Les nouvelles championnes paralympiques de basket fauteuil !



Les Etats-Unis font tomber le pays hôte

Finaliste surprise de ces Jeux Paralympiques, le Japon a posé beaucoup de problèmes aux Etats-Unis. De bout en bout, les deux meilleures nations du moment se sont rendues coup pour coup, ne voulant pas se laisser distancer. Grâce notamment à l'apport de Jack Williams (13 points, 7 rebonds et 4 passes décisives) et au match titanesque de Steve Serio (28 points à 11/19, 4 rebonds et 9 passes décisives en 33 minutes de jeu), les Américains ont repris l'avantage et se sont imposés au bout du suspense (64-60). Le Japon n'aura pas dérimérité, s'offrant une très belle médaille d'argent.