Les playoffs italiens débutent ce dimanche ; la Virtus Bologne fera-t-elle le doublé ?

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Matteo Marchi

Vainqueure de l'EuroCup ce mercredi à domicile devant 9 700 foux furieux, la Virtus Bologne veut réaliser le doublé en étant sacrée championne d'Italie 2022. « Un trophée, c'est addictif, j'ai déjà envie d'en avoir plus », nous disait Isaïa Cordinier mercredi, quelques minutes à peine après le sacre continental. « Il nous reste le championnat, il faut continuer maintenant. »

Sortis en demi-finales du Final 8 en février dernier, les hommes de Sergio Scariolo ne voudront pas laisser passer un autre trophée sur leur territoire national. Leader à l'issue de la saison régulière avec 26 victoires en 30 matches, les champions en titre bénéficieront de l'avantage du terrain. Deuxième et finaliste en 2021, Milan sera bien entendu leur principal concurrent. L'équipe d'Ettore Messina a atteint les quarts de finale de l'EuroLeague et terminé la saison régulière de Serie A avec un beau bilan de 24 victoires en 30 rencontres. Elle sera cependant privée de son arrière Malcolm Delaney. Viennent ensuite Brescia (21 victoires et 9 défaites) et la surprise Tortono (4e avec 17 victoires).

Pour suivre les performances du duo français de la Virtus Bologne, Isaïa Cordinier - Mouhammadou Jaiteh, lors de ces playoffs, abonnez-vous à MCS Basket pour suivre toutes les rencontres.

MCS Basket, c'est plus de 50 matches en live/mois en exclu !



Le meilleur des championnats européens (saison régulière & playoff). Seulement 6,99 euros par mois ou 49 euros/an. Rendez vous sur https://mcsbasket.tv/

LE PROGRAMME DES QUARTS DE FINALE, à voir en exclusivité sur MCS BASKET :

Matches 1

Dimanche 15 mai

Milan vs Reggio d'Emilie à 17h

Tortone vs Venise à 19h

Virtus Bologne vs Pesaro à 21h

Lundi 16 mai

Brescia vs Sassari à 20h45

Matches 2

Mardi 17 mai

Tortone vs Venise à 20h

Virtus Bologne vs Pesaro à 20h30

Milan vs Reggio d'Emilie à 20h45

Mercredi 18 mai

Brescia vs Sassari à 20h30

Matches 3

Venise vs Tortone à 20h

Reggio d'Emilie vs Milan à 20h30

Pesaro vs Virtus Bologne à 20h45

Vendredi 20 mai

Sassari vs Brescia à 20h45

Matches 4 éventuels

Samedi 21 mai

Pesaro vs Virtus Bologne

Venise vs Tortone

Reggio d'Emilie vs Milan

Dimanche 22 mai

Sassari vs Brescia

Matches 5 éventuels

Lundi 23 mai



Tortone vs Venise

Virtus Bologne vs Pesaro

Mardi 24 mai