Liga Endesa : 12/12 pour le Real Madrid, Tenerife et le Barça déroulent

Crédit photo : Tenerife

La 13e journée de Liga Endesa, la première division espagnole, s'est passée de surprises. Le Real Madrid a signé sa 12e victoire en championnat en autant de rencontres en l'emportant sur le parquet de Burgos (60-74) avec 8 points à 3/7 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes décisives en 23 minutes de Fabien Causeur.

Toujours dauphin du Real, Tenerife (11 victoires et 1 défaite) a explosé Obradoiro (107-62). Le FC Barcelone (3e, 10 victoires et 2 défaites) s'est également largement imposé face à Gran Canaria, qui reste bloqué en fin de classement. Thomas Heurtel a cumulé 5 points à 1/5 aux tirs, 5 passes décisives et 4 rebonds en 20 minutes face à Andrew Albicy (8 points à 2/7 en 24 minutes).

VIDEO | La magia de @Huertas09



El base canarista, máximo asistente (9) de la #J13 en la @LigaEndesa pic.twitter.com/SYH9cDDdwN — Iberostar Tenerife (@CB1939Canarias) December 7, 2020

Derrière, Baskonia (4e, 8 victoires et 4 défaites) a remporté le derby basque contre Saint-Sébastien (83-71) avec 12 points à 5/8 et 9 rebonds pour 15 d'évaluation en 22 minutes de Youssoupha Fall, Badalone (5e, 8 victoires et 3 défaites) s'est imposé face à Saragosse (88-81) avec un avec un carton de Xabier López-Arostegui (39 d'évaluation en 30 minutes) et Malaga (6e, 8 victoires et 4 défaites) a passé 102 points (contre 81 encaissés) à Murcie mais Axel Bouteille n'a pas joué à cause d'une entorse de la cheville droite.

Notons derrière la courte défaite (77-78) de Bilbao (15e, 2 victoires et 10 défaites) contre l'Estudiantes (13e, 5 victoires et 8 défaites) malgré les 5 points, 6 rebonds et 6 passes décisives en 21 minutes de Jonathan Rousselle. Valence (11e, 5 victoires et 6 défaites), toujours privé de Louis Labeyrie (entorse), a remporté un match défensif chez le 14e Fuenlabrada (61-68). Le Bétis Séville (17e, 2 victoires et 10 défaites) a perdu en Andorre (8e, 6 victoires et 4 défaites). Yakuba Ouattara a marqué 11 points à 4/10 en 24 minutes et le jeune Ibrahima Magassa a joué 10 minutes mais a manqué ses 3 tentatives de tir à 3-points.