Liga Endesa : Le 31 mai comme date limite pour reprendre la saison

La Ligue Nationale de Basket s'est adaptée aux directives gouvernementales en suspendant la saison 2019/20 jusqu'en septembre prochain. De son côté, la ligue espagnole, la Liga ACB, prévoit toujours de terminer la saison 2019/20 avant la fin juin. Cependant, la Liga Endesa (première division) ne reprendra pas si elle ne le peut pas d'ici le 31 mai.

Ensuite, si elle en a l'autorisation, les 12 premières équipes de la saison régulière (au moment de l'arrêt) se retrouveraient lors d'un tournoi final. Deux groupes de 6 seraient composés, les 2 premiers de chaque groupe s'affronteraient ensuite en demi-finales. Le champion 2020 serait le vainqueur de la finale. Ce tournoi pourrait se dérouler aux Îles Canaries.

Concernant les 6 autres équipes, leur saison serait terminée. Sans qu'il n'y ait de relégués en deuxième division.

Recapitulando:



- Torneo Final ACB con 12 equipos, 2 grupos de 6 y semifinales y final

- Fecha para decidir si se lleva a cabo no más tarde 31 de mayo

- Seis equipos no compiten y no hay descensos