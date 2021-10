Liga Endesa : Poirier, Yabusele, Albicy et Bouteille en forme

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : CB Gran Canaria

Une nouvelle fois, le Real Madrid s'est appuyé sur ses joueurs français pour s'imposer sur ce début de saison. Dans son WiZink Center ce dimanche soir, l'équipe de Pablo Laso a battu Tenerife 86-77 pour la quatrième journée de Liga Endesa. Si Fabien Causeur a fait preuve de discrétion (2 points à 1/4 aux tirs et 3 rebonds en 23 minutes), la paire intérieure française s'est illustrée. Guerschon Yabusele (15 points à 5/7 aux tirs dont 2/2 à 3-points et 7 rebonds pour 18 d'évaluation en 24 minutes) et Vincent Poirier (14 points à 3/4, 4 rebonds, 4 balles perdues et 6 fautes provoquées pour 17 d'évaluation en 18 minutes) ont été efficaces, de même que Thomas Heurtel (10 points à 4/8 et 4 passes décisives pour 9 d'évaluation en 18 minutes).

Albicy et Bouteille dans un grand jour

Au classement, le Real Madrid (4 victoires en 4 matches) occupe la première place du championnat espagnol avec le FC Barcelone. Suivent le promu Breogan et Gran Canaria, avec 3 victoires en 4 rencontres. Gran Canaria s'est imposé contre la Joventut Badalone à domicile (84-71) grâce notamment à un excellent Andrew Albicy (16 points à 4/6, dont 2/3 à 3-points, 6 passes décisives et 8 fautes provoquées pour 26 d'évaluation en 26 minutes). Axel Bouteille (21 points à 7/12, 3 rebonds et 5 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 32 minutes) a également contribué à la victoire des siens. Malaga s'est imposé 84-79 à Murcie et rejoint au classement, avec 2 succès en 4 parties, Valence et Manresa. Valence a gagné à Saragosse (70-76) avec 2 points et 3 rebonds en 11 minutes de Louis Labeyrie. Manresa a battu Baskonia 74-67 malgré le petit match de Sylvain Francisco (0 point à 0/7, 3 rebonds, 4 passes décisives et 3 fautes pour -5 d'évaluation en 15 minutes). Enfin, Andorre est toujours bloqué à 0 victoire après sa défaite à Burgos (81-70). Amine Noua n'a joué que 8 minutes.