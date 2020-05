Ligue Adriatique : La saison 2019/20 annulée, le titre de champion non attribué

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Ligue ABA

Après avoir analysé toutes les options possibles, l’assemblée des clubs de la Ligue Adriatique a décidé d'annuler le reste des saisons des championnats suivants : Ligue ABA, Ligue ABA 2 et Ligue ABA U19.

La santé des joueurs, des fans, des membres du personnel d'entraîneurs et de tous les autres membres des organisations a été jugé prioritaire au désir de terminer la saison. Selon le communiqué de la ligue, "la présence et le développement du virus COVID-19 apportent encore un grand nombre de facteurs limitants". De plus, les six pays de la Ligue ABA (Bosnie-Herzégovine, Croatie, Monténégro, Macédoine du Nord, Serbie et Slovénie) ne sont pas dans une situation identique vis-à-vis de cette pandémie, ce qui limite les possibilités de rassemblement des équipes après plus de deux mois de pause. Il a été émis le souhait de se concentrer sur la saison 2020/21 et sur son organisation.

Suite à cette décision, il a également été décidé qu’aucun titre de champion ne serait attribué pour cette saison. Dès l’exercice prochain, la Ligue ABA souhaite se renforcer en étendant son championnat à 14 équipes. Les 12 clubs de la saison 2019/20 (Budućnost Voli, Cedevita Olimpija, Cibona, Crvena zvezda mts, FMP, Igokea, Koper Primorska, Krka, Mega Bemax, Mornar, Partizan NIS, Zadar) seront rejoints par Borac et Split qui se sont vus attribués des jokers.