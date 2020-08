Lior Eliyahu va annoncer sa retraite, à 34 ans

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

A 34 ans, après une riche carrière avec notamment 16 saisons en première division israélienne et une en Liga Endesa avec Baskonia, Lior Eliyahu va annoncer sa retraite prévient אהרל'ה ויסברג | מאחורי הקַלָּעי

Auteur de 135 matchs en EuroLeague et 140 sélections dans l'équipe israélienne, ce poste 4 a participé à six EuroBasket et a notamment remporté six titres de champion d'Israël.