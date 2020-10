Lituanie : Tom Digbeu réalise son meilleur match en carrière

De retour au BC Prienai en Lituanie, le jeune arrière franco-espagnol Tom Digbeu (environ 1,97 m, 19 ans) a réalisé son record de points au niveau professionnel dimanche lors de la courte défaite de son équipe contre le Krepšinio Klubas Nevėžis (88-92). En 29 minutes de temps de jeu sortie de banc, l'ancien pensionnaire du Pôle Espoirs de Lyon a marqué 16 points à 7/12 aux tirs, en plus de prendre 2 rebonds et de donner 3 passes décisives.

Career-high for NBA Prospect @tomdigbeu (19yo) in @betsafeLKL with 16pts (5/7 2PT 2/5 3PT) 2rbds, 3ass & 2st in 28min.@nevezis_optibet 92-88 @bcprienai @adidasHoops pic.twitter.com/Fn9958TkyX