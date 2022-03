Louis Labeyrie efficace avec Valence contre Manresa

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : acb Photo MA Polo

Louis Labeyrie a réalisé un très bon match contre Manresa, troisième de Liga ACB, en cumulant 10 points à 4/5 de réussite aux tirs, 8 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre pour finir à 21 d'évaluation en 24 minutes de jeu, en sortie de banc.

Avec également un bon Martin Hermannssonn (19 points à 6/8 aux tirs), Valence s'est imposé 90 à 85 contre Manresa dans un match maîtrisé de bout en bout par les hommes de Joan Peñarroya qui se reprennent après leur revers contre Badalone. Manresa a passé la rencontre à essayer de recoller au score, avec un bon Chima Moneke (24 points à 8/14, 8 rebonds et 8 fautes provoquées pour 30 d'évaluation en 23 minutes) et un Sylvain Francisco en mal d'adresse (11 points à 4/11, 2 rebonds et 2 passes décisives pour 5 d'évaluation en 22 minutes).

Ces trois équipes sont au coude-à-coude. Manresa est troisième avec un bilan de 15 victoires pour 8 défaites tandis que ses poursuivants ont un match et une victoire de moins. Le haut du classement risque de bouger car Manresa se rend chez le leader madrilène ce dimanche tandis que Badalone et Valence affrontent Gran Canaría et Saragosse, respectivement 10e et 14e de Liga ACB. Gran Canaría est sur une série de 4 succès de rang alors que Saragosse est sur 3 défaites à la suite.

Le résumé de Valence - Manresa à retrouver juste en dessous :