Louis Labeyrie et Valence l'emportent contre Gran Canaria et Andrew Albicy

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Miguel Angel Polo Valencia

Dans le championnat espagnol, on a eu droit à un duel de français à distance entre Louis Labeyrie (Valence) et Andrew Albicy (Gran Canaria) vendredi 28 janvier 2022. C'est le premier nommé qui a triomphé du second et de manière très convaincante avec un écart avoisinant les 30 points (91-62).

Le longiligne Louis Labeyrie (2,09m et 100kg) n'a pris que des tirs derrière l'arc, avec réussite (4/8 à 3-points) pour inscrire 12 points en 19 minutes de jeu. Du côté du meneur de 31 ans, le retour, après une lésion musculaire, se fait tout en douceur. Après un premier match en Eurocup (4 rebonds, 4 rebonds, 3 passes et 5 fautes provoquées en 15 minutes contre Patras), Andrew Albicy (1,78m et 68kg) a cette fois été plus discret en jouant 20 minutes pour 2 points et 1 rebonds.

Avec cette victoire, Valence se place dans le top 5 de la Liga Endesa (10 victoires et 6 défaites). Pour sa part, Gran Canaria se situe dans le ventre mou du classement (12e avec 7 victoires et 10 défaites).