Louis Labeyrie MVP du mois de novembre en Liga Endesa

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Valencia Basket Club

Auteur de gros matchs contre les leaders de Liga Endesa, le Real Madrid et son dauphin Tenerife, malgré deux défaites, Louis Labeyrie (2,10 m, 28 ans) a été élu MVP du mois de novembre 2020. L'international français a cumulé 16,7 points à plus de 80% de réussite aux tirs et 7 rebonds pour 26 d'évaluation de moyenne. Efficace, l'ailier-fort n'a cependant pas permis à Valence de remporter le moindre match en novembre puisque son équipe s'est incliné contre Burgos en plus de Madrid et Tenerife.

Après neuf journées de championnat espagnol, l'intérieur tourne à 10,3 points à 75,4% de réussite aux tirs (dont 57,1% à 3-points) et 5,6 rebonds pour 14,8 d'évaluation en 24 minutes.