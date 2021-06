Louis Labeyrie qualifié pour les demi-finales de la Liga Endesa avec Valence

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Valencia BC

Après Fabien Causeur et Vincent Poirier avec le Real Madrid, Louis Labeyrie s'est qualifié pour les demi-finales de la Liga Endesa, avec Valence. Vainqueurs de Baskonia dans une troisième manche haletante, les hommes de Jaume Ponsarnau ont été appliqués de la première à la dernière minute pour s'imposer à domicile, 78 à 73.

Emmenés par un Nikola Kalinić flamboyant (18 points dont 3/4 à 3-points et 7 rebonds pour 29 d'évaluation en 26 minutes), Louis Labeyrie (12 points à 4/6 aux tirs et 5 rebonds pour 17 d'évaluation en 25 minutes) et sa bande ont résisté au retour de Vitoria en deuxième mi-temps (remportée 39 à 35).

En demi-finale, Valence se frottera au Real Madrid dimanche puis mardi alors que Léo Westermann et le FC Barcelone (récents finalistes de l'EuroLeague) ont été poussés au match 3 par la Joventut Badalona ce samedi (18h30).

