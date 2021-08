Lucas Mondelo n'est plus le sélectionneur de l'équipe d'Espagne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Lucas Mondelo (54 ans) laisse vacant le poste de sélectionneur de l'équipe féminine d'Espagne. La Fédération espagnole de basketball a annoncé vendredi 6 août que le tacticien ibérique cesserait d'entraîner la sélection. Sa démission intervient deux jours après l'élimination en quarts de finale des Jeux olympiques contre la France (67-64).

OFICIAL | Lucas Mondelo dejará de ser Seleccionador Femenino.#SomosEquipo

— Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 6, 2021

L'ancien vainqueur de l'EuroLeague avec Salamanque (2011) restera le sélectionneur le plus médaillé de l'histoire du basket féminin espagnol. Trois titres européens (2013, 2017 et 2019), une médaille de bronze à l'Euro 2015, deux médailles d'argent à la Coupe du Monde (2014 et 2018) et une médaille d'argent aux Jeux olympiques (2016). Un palmarès seulement égalé par son homologue chez les masculins, Sergio Scariolo (7 médailles).