Luigi Datome à Milan pour trois ans

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Euroleague

Les rumeurs s'amplifiaient ces derniers temps. Selon le célèbre journal italien La Gazzetta dello Sport, c'est désormais fait : Luigi Datome (2,03 m, 32 ans) a signé avec Milan pour les trois prochaines saisons. L'arrivée de l'ailier italien, dont la barbe et le toucher sont tout aussi soyeux, vient confirmer les ambitions du club lombard. Car s'il a notamment perdu Luis Scola, Milan a déjà recruté Malcom Delaney (Barcelone), Kevin Punter (Étoile Rouge) ou encore Kyle Hines (CSKA Moscou).

Luigi Datome revient donc au pays, qu'il avait quitté au terme d'une saison 2012-2013 conclue avec le titre de MVP (il jouait alors pour la Virtus Rome). Après avoir essayé en vain de s'imposer en NBA (55 matchs de saison régulière avec les Pistons et les Celtics entre 2013 et 2015, 3,4 points de moyenne), il avait signé au Fenerbahçe, et il jouissait depuis d'un statut de joueur majeur d'Euroleague.

Dans la reine des compétitions européennes, qu'il a remportée en 2017, il valait cette saison 8,3 points et 3 rebonds pour 9,3 d'évaluation en 21 minutes de moyenne. Le départ du capitaine de l'Italie est un nouveau coup dur pour le club turc, qui a déjà perdu son charismatique entraîneur Zeljko Obradovic.